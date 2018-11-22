Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стало известно, когда началось «заражение» Псковской области борщевиком Сосновского

22 ноября 2018 года, 11:33

Борщевик, который ранее был только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что «борщевичное бедствие» в России в основном было спровоцировано искусственно, поскольку в сталинские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Авторы статьи отметили, что в общей сложности борщевик занимает территорию площадью более 1 млн гектаров.

Псковская область же впервые познакомилась с борщевиком в далеком 1964-м. В этом году впервые были засеяны 10 гектаров земли под корма. Агрономы того времени даже не предполагали, во что это выльется для региона в будущем и как опасное растение заполонит заброшенные поля и придорожья. Подробнее об этом газета «Псковская правда» рассказывала в проекте «Машина времени».

Первые 20 граммов «бесценной культуры» посеяло опытное хозяйство сельхозтехникума.
Фото из архива «Псковской правды».
Борщевики – многолетние растения из семейства зонтичных, считаются одними из наиболее опасных среди растущих в России. Род борщевиков насчитывает около 70 видов, из которых 40 встречаются на территории страны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участок улицы Карла Маркса в Пскове закроют для транспорта 24 ноября
Стало известно, какая погода придёт в Псковскую область 23 ноября
В Сети появился фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик»
Книгу «Была деревня Красуха» теперь можно найти во всех библиотеках Псковской области
Почти 120 тысяч рублей удалось собрать на социально значимые проекты «Круга благотворителей»
Депутаты Щукинской волости приняли решение взять аварийный мост на баланс
Стрит-арт выставка с изображениями великих личностей заработала в псковском аэропорту
Псковское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке школьного питания
Концерт в честь 120-летия Пыталовской средней школы состоится 30 ноября

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 ноября 16:03

100 рублей добра

Как поддержать «Клуб благотворителей» в сборе средств, если не успели попасть на аукцион

Общество
22 ноября 14:34

Мост-призрак

Чтобы попасть к себе домой и на могилы родственников, люди вынуждены переползать аварийный мост на коленях

Общество / Здоровье
21 ноября 21:00

К врачу с комфортом

В Пскове создают «Бережливую поликлинику»