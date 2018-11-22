Стало известно, когда началось «заражение» Псковской области борщевиком Сосновского

Борщевик, который ранее был только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что «борщевичное бедствие» в России в основном было спровоцировано искусственно, поскольку в сталинские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Авторы статьи отметили, что в общей сложности борщевик занимает территорию площадью более 1 млн гектаров.

Псковская область же впервые познакомилась с борщевиком в далеком 1964-м. В этом году впервые были засеяны 10 гектаров земли под корма. Агрономы того времени даже не предполагали, во что это выльется для региона в будущем и как опасное растение заполонит заброшенные поля и придорожья. Подробнее об этом газета «Псковская правда» рассказывала в проекте «Машина времени».