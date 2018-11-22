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Происшествия

Жительницу Великих Лук обманули при продаже одежды через социальные сети

22 ноября 2018 года, 11:01

Великолучанка потеряла деньги, пытаясь купить одежду через социальные сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В сентябре эта 21-летняя девушка на одной из страниц в социальных сетях заинтересовалась объявлениями о продаже одежды. После переписки с продавцом она перевела на указанный им счет более трех тысяч рублей. Однако, заказанного товара девушка до сих пор так и не получила. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Как установлено, банковская карта, на которую великолучанка перечислила деньги, зарегистрирована в Вологодской области. По этому факту идет проверка.

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