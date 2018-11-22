Ольга Погорелова: По ночам мне стали сниться безграничные возможности пошива бабочек

Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи. Мастер Ольга Погорелова приготовила для посетителей ярмарки «АРТ-Ель» оригинальные галстуки-бабочки. Созданием этих аксессуаров Ольга занимается всего пару лет, но уже успела поучаствовать в многих ярмарках и заслужить любовь и уважение у своих покупателей. А началось все – с желания сделать хороший и красивый праздник для маленького сына.

Сидела я в декрете и начала подозревать, что на старую работу возвращаться я не хочу. За этими мыслями подкрался ко мне день рождения сына – 1 годик. Долго думали, в каком стиле отмечать будем, и решили остановиться на джинсовом. А я внезапно подумала, что бабочки сшить надо всем гостям. Ольга Погорелова, мастер

И через пару дней молодая мама нашила около 15 бабочек! - Сшила как смогла. Они не выделялись тогда красотой и аккуратностью работы, но я для себя отметила, что дело это мне понравилось. Я с детства любила что-то мастерить руками – шила, занималась скрапбукингом (из бумаги альбомы делала), детям костюмы шила на Новый год, картины рисовала. И всё это было просто моими разрозненными увлечениями – там понемногу, тут чуть-чуть. А тут получилось, что все мои прежние умения и навыки собрались воедино, - говорит она.

После успешно проведенного дня рождения ребенка Ольга поймала себя на мысли, что смотрит на вещи вокруг меня (пиджаки, брюки, пальто) как на материал для бабочек. - Я очень наглядно начала себе представлять, какая же новая красивая бабочка сошьётся из той или другой ткани. И вдруг по ночам мне стали сниться безграничные возможности пошива бабочек: разные формы, любые ткани, сочетания с кожей и т.п. Как в калейдоскопе, всё закружилось, и стало понятно, что обратного пути нет. Я «поскребла по сусекам» и нашла 10–15 отрезов тканей, подходящих для пошива. Сшила. Поняла, какие ткани использовать не нужно, а какие смотрятся просто классно.