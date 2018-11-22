Ольга Погорелова: По ночам мне стали сниться безграничные возможности пошива бабочек

Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Мастер Ольга Погорелова приготовила для посетителей ярмарки «АРТ-Ель» оригинальные галстуки-бабочки. Созданием этих аксессуаров Ольга занимается всего пару лет, но уже успела поучаствовать в многих ярмарках и заслужить любовь и уважение у своих покупателей. А началось все – с желания сделать хороший и красивый праздник для маленького сына.
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
Сидела я в декрете и начала подозревать, что на старую работу возвращаться я не хочу. За этими мыслями подкрался ко мне день рождения сына – 1 годик. Долго думали, в каком стиле отмечать будем, и решили остановиться на джинсовом. А я внезапно подумала, что бабочки сшить надо всем гостям.
Ольга Погорелова, мастер И через пару дней молодая мама нашила около 15 бабочек!
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
- Сшила как смогла. Они не выделялись тогда красотой и аккуратностью работы, но я для себя отметила, что дело это мне понравилось. Я с детства любила что-то мастерить руками – шила, занималась скрапбукингом (из бумаги альбомы делала), детям костюмы шила на Новый год, картины рисовала. И всё это было просто моими разрозненными увлечениями – там понемногу, тут чуть-чуть. А тут получилось, что все мои прежние умения и навыки собрались воедино, - говорит она.
После успешно проведенного дня рождения ребенка Ольга поймала себя на мысли, что смотрит на вещи вокруг меня (пиджаки, брюки, пальто) как на материал для бабочек.
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
- Я очень наглядно начала себе представлять, какая же новая красивая бабочка сошьётся из той или другой ткани. И вдруг по ночам мне стали сниться безграничные возможности пошива бабочек: разные формы, любые ткани, сочетания с кожей и т.п. Как в калейдоскопе, всё закружилось, и стало понятно, что обратного пути нет. Я «поскребла по сусекам» и нашла 10–15 отрезов тканей, подходящих для пошива. Сшила. Поняла, какие ткани использовать не нужно, а какие смотрятся просто классно.
Затем Ольга вместе с мужем Юрием создали группу в соцсети и стали продвигать свою продукцию:
Фото предоставлено Ольгой Погореловой.
- Конечно, ярмарки мастеров к Новому году, к 23 февраля помогают найти клиентов. Вот уже полтора года я шью бабочки. У меня до сих пор в голове миллион и одна идея, потому что времени не хватает воплотить все «хотелки». Зато всегда есть к чему стремиться. Иногда сталкиваюсь со смешными ситуациями. Пришла пара, выбирают бабочку на свадьбу. Что-то простое, атласное, неяркое. После часа подбора счастливые молодожёны ушли с тремя бабочками – с котиками, в яркую клетку и с черепашками Ниндзя!
Мастер признается, что любит в своей работе всё – от подбора бабочки к мероприятию, костюму до самого пошива.
- Когда все этапы пройдены и остаётся только сложить бабочку, в этот момент я испытываю самое большое удовлетворение. В этот момент из-под моей руки выходит уже не кусок ткани, а красивое изделие, которое круто будет смотреться на том, кто его будет носить.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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