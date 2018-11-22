Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский бизнес-омбудсмен выложил фото обеда из кремлевской столовой и его цену

22 ноября 2018 года, 10:03

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поделился на своей страничке в Instagram впечатлениями от обеда в администрации президента России. Столовую обслуживает комбинат питания «Кремлевский».

- Я вам скажу - цены обычные, - пишет Аркадий Мурылев. - Приятно обрадовала цена на чашку кофе американо - 50 рублей!

Бизнес-омбудсмен доволен обедом в кремлевской столовой.
Фото со странички Аркадия Мурылева в Instagram.
Чиновник заказал себе на обед украинский борщ с говядиной, немного сметаны, кусок бородинского хлеба, салат из капусты с огурцами и растительным маслом, бризоль из куриного филе. В общей сложности Аркадий Мурылев потратил 226 рублей.

Напомним, на прошлой неделе тему стоимости обеда в столовых комбината питания «Кремлевский» (кормит Госдуму, Совет Федерации, Кремль) поднял депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. В своем Twitter он рассказал, что едят в думской столовой. Так он отреагировал на запущенный фейк о том, что депутаты обедают за 60 рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участок улицы Карла Маркса в Пскове закроют для транспорта 24 ноября
Стало известно, какая погода придёт в Псковскую область 23 ноября
В Сети появился фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик»
Книгу «Была деревня Красуха» теперь можно найти во всех библиотеках Псковской области
Почти 120 тысяч рублей удалось собрать на социально значимые проекты «Круга благотворителей»
Депутаты Щукинской волости приняли решение взять аварийный мост на баланс
Стрит-арт выставка с изображениями великих личностей заработала в псковском аэропорту
Псковское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке школьного питания
Концерт в честь 120-летия Пыталовской средней школы состоится 30 ноября

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 ноября 16:03

100 рублей добра

Как поддержать «Клуб благотворителей» в сборе средств, если не успели попасть на аукцион

Общество
22 ноября 14:34

Мост-призрак

Чтобы попасть к себе домой и на могилы родственников, люди вынуждены переползать аварийный мост на коленях

Общество / Здоровье
21 ноября 21:00

К врачу с комфортом

В Пскове создают «Бережливую поликлинику»