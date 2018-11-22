Псковский бизнес-омбудсмен выложил фото обеда из кремлевской столовой и его цену

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поделился на своей страничке в Instagram впечатлениями от обеда в администрации президента России. Столовую обслуживает комбинат питания «Кремлевский».
- Я вам скажу - цены обычные, - пишет Аркадий Мурылев. - Приятно обрадовала цена на чашку кофе американо - 50 рублей!
Чиновник заказал себе на обед украинский борщ с говядиной, немного сметаны, кусок бородинского хлеба, салат из капусты с огурцами и растительным маслом, бризоль из куриного филе. В общей сложности Аркадий Мурылев потратил 226 рублей.
Бизнес-омбудсмен доволен обедом в кремлевской столовой.
Фото со странички Аркадия Мурылева в Instagram.
Напомним, на прошлой неделе тему стоимости обеда в столовых комбината питания «Кремлевский» (кормит Госдуму, Совет Федерации, Кремль) поднял депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. В своем Twitter он рассказал, что едят в думской столовой. Так он отреагировал на запущенный фейк о том, что депутаты обедают за 60 рублей.