Псковский бизнес-омбудсмен выложил фото обеда из кремлевской столовой и его цену

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев поделился на своей страничке в Instagram впечатлениями от обеда в администрации президента России. Столовую обслуживает комбинат питания «Кремлевский».

- Я вам скажу - цены обычные, - пишет Аркадий Мурылев. - Приятно обрадовала цена на чашку кофе американо - 50 рублей!