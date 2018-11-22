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Общество

Галина Кириенко: Бедные мои пальцы были исколоты в кровь

22 ноября 2018 года, 09:54

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

Дело было в ноябре 2012 года. На работе женской половиной коллектива шло бурное обсуждение нарядов на предстоящий новогодний корпоратив. Придя вечером домой и открыв шкаф, я, как и основная масса девушек и женщин, наверное, обнаружила, что одеть на праздник мне абсолютно нечего. Бегать по магазинам не было ни времени, ни желания. А еще была высокая вероятность приобрести именно то платье, в котором придет кто-то из коллег, а это, как всем известно, самое страшное для девушки. Тогда я решила себе наряд связать, благо это не впервой. Но очень уж хотелось мне удивить всех! Замахнулась Галина на дизайнерскую вещь - платье американского дизайнера Ребекки Тэйлор, которое было представлено в весенне-летней коллекции, продемонстрированной в рамках Американского дня на Неделе Высокой моды в Москве.

Галина Кириенко, мастер
- И название мне понравилось - «Зефир»: очень уж я люблю это лакомство, - говорит мастер. - Я поняла – это судьба, буду вязать именного его.

Галина перелопатила интернет, пока, наконец-то, не нашлись подходящие схемы, их пришлось переделать под себя. Подобрала подходящие нитки.

- На удивление, все оказалось не так страшно. Платье связалось всего за 3 недели. Оно было именно таким, каким я и хотела, белоснежным и длинным, - отметила Галина Кириенко. - Без ложной скромности могу сказать, что впечатление на коллег я произвела. Может, конечно, не своим внешним видом, а проделанной работой. Комплиментов я в тот вечер услышала много. Была довольна собой и своей работой! Платье на деле оказалось подиумным, ходить в нем постоянно, поддерживая подол, было не очень удобно. Хотела я его укоротить, да дочка не дала. Говорит, что пойдет в нем на выпускной. Вот и лежит оно в шкафу и ждет своего часа… И я верю, что дождется.

Фото предоставлено Галиной Кириенко.
Галина Кириенко вяжет на заказ для маленьких и больших, крючком и спицами шапки, шарфы, бактусы, воротнички, заколки и резинки для волос, юбки, платья и много другое.

- Даже и не помню уже, сколько же лет вяжу - больше 20-ти точно, - говорит мастер. Учила вязать ее бабушка. Сначала были салфетки, связанные из обычных катушечных ниток, которые вязались тонюсеньким самодельны крючком.

Фото предоставлено Галиной Кириенко.
- Бедные мои пальцы были исколоты в кровь, - вспоминает первые уроки вязальщица. - Не могу сказать, что меня это сразу захватило. Крючок был отложен, и мы взялись за спицы. Почему-то сразу стали вязать носки. Не сразу получалось, поэтому спицы тоже были убраны в сторону. Прошло некоторое время. На пару месяцев меня родители отправили в детский санаторий. Делать вечерами там было нечего, и я попросила маму привезти мне крючок с нитками. И началось…Каких только салфеток у меня не было связано! Потом я их все раздарила подружкам. Потом были шапки, шарфы и, конечно же, носки. Но по-настоящему я «заболела» вязанием, когда связала себе костюм на Новый Год. Как же завидовали мне мои подружки, когда я пришла в нем на новогоднюю елку в школу! А я так радовалась, что никого в таком наряде не увижу. С того момента я сама практически на все праздники вязала себе наряды. Потом вязала сестре, брату, маме. Теперь я вяжу себе и своей семье. С недавнего времени стала вязать на заказ.

Фото предоставлено Галиной Кириенко.
Из нити тонкой и воздушной

Я волшебство свое творю,

Я в кружево вплетаю душу,

Ему любовь свою дарю.

И отступает все на свете,

Тревоги все и суета,

Когда из сотен малых петель

Вдруг возникает красота!

И этот мир лишь мне подвластен,

Я здесь создатель, я - творец!

Он двери отворить согласен

Для бьющихся с ним в такт сердец!

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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