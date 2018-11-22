Галина Кириенко: Бедные мои пальцы были исколоты в кровь

Дело было в ноябре 2012 года. На работе женской половиной коллектива шло бурное обсуждение нарядов на предстоящий новогодний корпоратив. Придя вечером домой и открыв шкаф, я, как и основная масса девушек и женщин, наверное, обнаружила, что одеть на праздник мне абсолютно нечего. Бегать по магазинам не было ни времени, ни желания. А еще была высокая вероятность приобрести именно то платье, в котором придет кто-то из коллег, а это, как всем известно, самое страшное для девушки. Тогда я решила себе наряд связать, благо это не впервой. Но очень уж хотелось мне удивить всех! Замахнулась Галина на дизайнерскую вещь - платье американского дизайнера Ребекки Тэйлор, которое было представлено в весенне-летней коллекции, продемонстрированной в рамках Американского дня на Неделе Высокой моды в Москве.

- И название мне понравилось - «Зефир»: очень уж я люблю это лакомство, - говорит мастер. - Я поняла – это судьба, буду вязать именного его.

Галина перелопатила интернет, пока, наконец-то, не нашлись подходящие схемы, их пришлось переделать под себя. Подобрала подходящие нитки.

- На удивление, все оказалось не так страшно. Платье связалось всего за 3 недели. Оно было именно таким, каким я и хотела, белоснежным и длинным, - отметила Галина Кириенко. - Без ложной скромности могу сказать, что впечатление на коллег я произвела. Может, конечно, не своим внешним видом, а проделанной работой. Комплиментов я в тот вечер услышала много. Была довольна собой и своей работой! Платье на деле оказалось подиумным, ходить в нем постоянно, поддерживая подол, было не очень удобно. Хотела я его укоротить, да дочка не дала. Говорит, что пойдет в нем на выпускной. Вот и лежит оно в шкафу и ждет своего часа… И я верю, что дождется.