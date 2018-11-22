В создании экопутеводителя может участвовать любой житель Псковской области

Движение «ЭКА» приглашает жителей Псковской области принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя «Kapoosta». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Зеленого движения «ЭКА».

Проект представляет собой единую интерактивную карту российских «зеленых» объектов, услуг и мероприятий, который на сегодняшний день уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах.

Для того, чтобы добавить новую точку в путеводитель, необходимо зарегистрироваться на этом сайте и заполнить анкету, указав, почему объект должен быть включен в «зеленый» гид, как он минимизирует свой экологический след и дает возможность сделать это своим пользователям. Новая отметка появится на карте после проверки модератором.

На «Kapoosta» размещаются:

- магазины, где можно приобрести эко/ био/ organic товары;

- магазины без упаковки;

- благотворительные магазины;

- приюты для животных, зоозащитные организации;

- сыроедческие, веганские, вегетарианские кафе;

- экологические мероприятия;

- некоммерческие организации экологической направленности;

- экологические мероприятия и организации, которым нужны волонтеры;

- социальные проекты в экосфере и другие тематические объекты.

Кроме того, на карте можно отмечать переработчиков и заготовителей вторсырья, что способствует продвижению раздельного сбора и переработки отходов в России.

Отметим, что в псковской части путеводителя уже 33 объекта.