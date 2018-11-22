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Происшествия

На подозреваемого, который до смерти избил порховича, завели уголовное дело

22 ноября 2018 года, 09:15

В Порхове задержали мужчину, подозреваемого в смертельном избиении знакомого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК.

17 ноября в полицию поступило сообщение, о том, что в одной из деревень Порховского района найдено тело 55-летнего местного жителя. Медицинская экспертиза показала, что пострадавший скончался в результате массивной кровопотери, обусловленной травмой грудной клетки.

По версии следствия, к преступлению причастен 63-летний знакомый потерпевшего, с которым у последнего в один из дней, незадолго до обнаружения тела, возник конфликт из-за бутылки спиртного. Поссорившись, он до смерти избил его.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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