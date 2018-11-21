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Культура

Псковская группа победила в шоу уличных музыкантов

21 ноября 2018 года, 17:43

Псковская кавер-группа Drum&Jazz победила во всероссийском шоу уличных музыкантов Street Stars, организованном соцсетью "Вконтакте". Финал конкурса прошел 15 ноября в Москве. В полуфинале музыканты исполнили песню группы "Грибы" "Тает лед", а в финале "Хватит убегать" группы "Моя Мишель". По условиям конкурса песню выбирали сами звезды, которые выступали вместе с музыкантами.

- Сразу после победы в конкурсе нам поступило несколько предложений выступить в Пскове, - рассказала солистка группы Елизавета Степанова. - Интерес к нашей группе вырос. 

В частности музыканты выступят на Медиафоруме, который пройдет в Пскове 29 и 30 ноября и на ежегодном традиционном балу чемпионов. 

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