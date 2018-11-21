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Общество

Бесплатное тестирование на ВИЧ псковичи могут пройти в «Акваполисе» 1 декабря

21 ноября 2018 года, 17:14

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Псковской области пройдут мероприятия Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-инфекции «Должен знать». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К акции присоединятся города Псков и Великие Луки, а также муниципальные образования региона. Повсеместно пройдут массовые просветительские и диагностические мероприятия на открытых площадках, родительские собрания и классные часы в образовательных учреждениях, онлайн- и спортивные программы.

В субботу, 1 декабря, в торговом центре «Акваполис» в Пскове в 12.00 начнется анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ всех желающих, викторина на определение уровня знаний жителей о ВИЧ-инфекции и эстафета «Будь здоров». Кроме того, в областном центре состоятся уличные флешмобы, селфи-марафон, квесты, массовая зарядка.

В Великих Луках запланирована раздача информационных материалов на улицах города, анкетирование студентов ссузов, проведение лекций, тренингов и опросников в школах, спортивные состязания.

В рамках акции в Псковской области уже идет активная информационная кампания: по радио и телевидению транслируются ролики о ВИЧ/СПИДе, установлены билборды, размещена социальная реклама в городском транспорте.

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