Скандинавская группа Dánjal выступит в Пскове в первый день декабря

В субботу, 1 декабря на сцену Псковской областной филармонии выйдет скандинавская группа Dánjal, оди-наково виртуозно играющая горячие балканские боевики и холодные северные баллады. Об этом сообща-ет официальная группа мероприятия ВКонтакте.

В Пскове вместе с группой Dánjal на одной сцене окажется симфонический оркестр Псковской филармонии. Специально него заморские музыканты написали партитуры на более чем десять своих произведений.

- Разве вам не хочется увидеть, как сцене в едином музыкальном экстазе сольются 35 музыкантов и один весёлый дирижёр? Такого в Пскове ещё никогда не было! – пишут организаторы.

После выступления в Псковской области музыканты из Дании, Финляндии, Швеции и Фарерских островов отправятся в Сургут, где завершат свой первый тур по России.