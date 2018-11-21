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Культура

Скандинавская группа Dánjal выступит в Пскове в первый день декабря

21 ноября 2018 года, 15:30

В субботу, 1 декабря на сцену Псковской областной филармонии выйдет скандинавская группа Dánjal, оди-наково виртуозно играющая горячие балканские боевики и холодные северные баллады. Об этом сообща-ет официальная группа мероприятия ВКонтакте.

В состав группы входят представители большинства северных стран.
Фото из группы мероприятия ВКонтакте.
В Пскове вместе с группой Dánjal на одной сцене окажется симфонический оркестр Псковской филармонии. Специально него заморские музыканты написали партитуры на более чем десять своих произведений.

- Разве вам не хочется увидеть, как сцене в едином музыкальном экстазе сольются 35 музыкантов и один весёлый дирижёр? Такого в Пскове ещё никогда не было! – пишут организаторы.

После выступления в Псковской области музыканты из Дании, Финляндии, Швеции и Фарерских островов отправятся в Сургут, где завершат свой первый тур по России.

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