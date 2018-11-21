Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Елена Бакеева: Яркие моменты вдохновляют меня на новые идеи

21 ноября 2018 года, 14:37

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Изделие Елены – домик для лисички помог выздороветь маленькой девочке.

Фото предоставлено Еленой Бакеевой.

Однажды позвонила знакомая и спросила, чем бы порадовать ребенка, поднять ему настроение, подбодрить немного. Ребёнок перестал есть и играть из-за болезни. Я как раз закончила шить книгу «Домик для лисички». Увидев эту книгу, девочка очень оживилась и обрадовалась, глаза её вновь заблестели. Словами не описать эту радость и искренность эмоций. Девочка намного быстрее пошла на поправку. Такие яркие моменты вдохновляют меня на новые работы и идеи. Это невозможно забыть.

Елена Бакеева,
мастер
Фото предоставлено Еленой Бакеевой.
Эта замечательная книга будет представлена на ярмарке и надеюсь, порадует еще ни одного маленького человечка.

На ярмарке Елена также представит: ёлочные игрушки из фетра, новогоднюю атрибутику (фартуки на бутылку, фетровый комплект для столовых приборов и др.), развивающие книги и пособия, планшет «времена года», книжки-малышки, чёрно-белые карточки для новорождённых детей, для раннего интеллектуального развития и ещё много-много интересного.

Фото предоставлено Еленой Бакеевой.
Творчеством Елена Бакеева занимается всю свою сознательную жизнь – в зоне ее интересов и вышивка крестиком, и пейчворк, и скрапбукинг, и вышивка лентами, но сейчас отдает она предпочтение фетру.

Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скандинавская группа Dánjal выступит в Пскове в первый день декабря
Ирина Кузьмина: Сначала шила для себя, потом для своих детей
Для участницы «Модной революции» Виктории Зайцевой разработали индивидуальную программу похудения
В Великих Луках разыскивается таксист, подозреваемый в краже седел для верховой езды
Лина Лавренова: Прорисовка мельчайших деталей всегда доставляет мне огромное удовольствие
Градоначальники Пскова: Специалистов налоговой инспекции отличают высокий профессионализм и компетентность
Сотрудник псковской колонии рискует попасть в тюрьму за полученную взятку
Александр Котов: Роль налоговых органов во все времена была значима для государства
Софья Неманова: Первыми уроками по вышивке я обязана своей маме

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2) пройдет, ставшая уже традиционной, весенняя ярмарка «ART-ель».

Общество
21 ноября 14:46

Мама для аистов

Аист Митяй думает, что он человек, а Варечка своей смертью спасла десятки соплеменников

Общество
21 ноября 08:05

Барсук подведёт под статью

Уголовный кодекс ужесточил ответственность за браконьерство

Общество
21 ноября 10:09

История под ногами

Под слоем старого асфальта рядом с Ольгинской часовней нашли булыжную мостовую