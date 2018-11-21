Елена Бакеева: Яркие моменты вдохновляют меня на новые идеи

Однажды позвонила знакомая и спросила, чем бы порадовать ребенка, поднять ему настроение, подбодрить немного. Ребёнок перестал есть и играть из-за болезни. Я как раз закончила шить книгу «Домик для лисички». Увидев эту книгу, девочка очень оживилась и обрадовалась, глаза её вновь заблестели. Словами не описать эту радость и искренность эмоций. Девочка намного быстрее пошла на поправку. Такие яркие моменты вдохновляют меня на новые работы и идеи. Это невозможно забыть.