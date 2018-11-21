Елена Бакеева: Яркие моменты вдохновляют меня на новые идеи

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Изделие Елены – домик для лисички помог выздороветь маленькой девочке.
Фото предоставлено Еленой Бакеевой.
Однажды позвонила знакомая и спросила, чем бы порадовать ребенка, поднять ему настроение, подбодрить немного. Ребёнок перестал есть и играть из-за болезни. Я как раз закончила шить книгу «Домик для лисички». Увидев эту книгу, девочка очень оживилась и обрадовалась, глаза её вновь заблестели. Словами не описать эту радость и искренность эмоций. Девочка намного быстрее пошла на поправку. Такие яркие моменты вдохновляют меня на новые работы и идеи. Это невозможно забыть.
Елена Бакеева,
мастер
Эта замечательная книга будет представлена на ярмарке и надеюсь, порадует еще ни одного маленького человечка.
Фото предоставлено Еленой Бакеевой.
На ярмарке Елена также представит: ёлочные игрушки из фетра, новогоднюю атрибутику (фартуки на бутылку, фетровый комплект для столовых приборов и др.), развивающие книги и пособия, планшет «времена года», книжки-малышки, чёрно-белые карточки для новорождённых детей, для раннего интеллектуального развития и ещё много-много интересного.
Творчеством Елена Бакеева занимается всю свою сознательную жизнь – в зоне ее интересов и вышивка крестиком, и пейчворк, и скрапбукинг, и вышивка лентами, но сейчас отдает она предпочтение фетру.
Фото предоставлено Еленой Бакеевой.
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Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.