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Общество

Ирина Кузьмина: Сначала шила для себя, потом для своих детей

21 ноября 2018 года, 14:30

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

В ее послужном списке: резьба по дереву, витражи, декупаж, топиарии, вышивка лентами и крестиком, пэчворк, декорирование различными материалами, цветы из фоамирана. Зато своему увлечению игрушками Ирина не изменяла никогда.

Фото предоставлено Ириной Кузьминой.
Ее первая, самостоятельно сшитая игрушка, котик. Она сшила его, когда ей было всего 10 лет. Он хоть и запомнился, но не сохранился.

- Игрушек любимых много и все шью с удовольствием, - рассказывает мастер. - Кукол и мишек шью мало, в основном – самых разных зайцев. Но вот любят у нас зайчиков и часто детки их берут с собой на прогулку. Вижу это и мне очень приятно. Для меня нет выше похвалы! В основном шью игрушки, которые сама бы себе хотела. Это - Добби, Баба-Яга, сказочные эльфы, куклы барышни, зайки с ресничками и длинными ушками, единороги, вот их и увидят гости на ярмарке

Фото предоставлено Ириной Кузьминой.
Ирина Кузьмина занимается рукоделием с детства.

- Сначала шила для себя, потом для своих детей, теперь выставляю работы на различных ярмарках, - рассказывает она. - Мне интересно разрабатывать игрушки, наряжать их, оформлять мордашки зверушкам, каждая получается со своим характером. Планирую и дальше шить игрушки, повышать мастерство придумывать и исполнять задуманное, хочу приносить радость взрослым и детям, ведь я сама получаю море позитива, делая свои игрушки.

Фото предоставлено Ириной Кузьминой.
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