Ирина Кузьмина: Сначала шила для себя, потом для своих детей

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

В ее послужном списке: резьба по дереву, витражи, декупаж, топиарии, вышивка лентами и крестиком, пэчворк, декорирование различными материалами, цветы из фоамирана. Зато своему увлечению игрушками Ирина не изменяла никогда.