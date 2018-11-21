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Общество

Для участницы «Модной революции» Виктории Зайцевой разработали индивидуальную программу похудения

21 ноября 2018 года, 13:00

Впервые к проекту «Модная революция» присоединился фитнесс-тренер. Для ноябрьской участницы проекта Виктории Зайцевой тренер Анна Иванова разработала индивидуальную программу. Виктория недовольна своим гардеробом и лишним весом. От проекта она ждет полного перевоплощения и уверенности в себе. 

- За полтора месяца мы совместными усилиями сбросили уже 6,5 килограмм, - рассказала Анна Иванова. - Учитывая тот факт,что у Виктории маленькие дети,я постаралась разработать для неё максимально удобную программу питания.Мы не исключали из рациона сладости,колбасы и другие любимые продукты.При составлении рациона отталкивались от обычного питания Виктории и не меняли его в корне,что существенно облегчило задачу.В качестве физической нагрузки были предложены только ежедневные прогулки в течение часа-полутора.

Не всегда получалось соблюдать все досконально, но Виктория очень старалась.И результат не заставил себя долго ждать!

- Думала, будет очень сложно худеть, потому что люблю сладкое, но тут можно даже шоколад, очень тяжело отказаться от жареного. Силы воли не было вообще, сейчас вот её вырабатываю. Тяжело конечно, но буду продолжать дальше, - поделилась своими впечатлениями Виктория.

Виктория старательно худеет под руководством фитнес-тренера Анны Ивановой.
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