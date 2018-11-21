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Происшествия

В Великих Луках разыскивается таксист, подозреваемый в краже седел для верховой езды

21 ноября 2018 года, 12:20

В Великих Луках полицией разыскивается таксист, подозреваемый в хищении имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в ночь на 20 ноября путем пролома стены из сарая у дома по проспекту Гагарина в городе на Ловати совершена кража экипировки для верховой езды. Возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией мероприятий личность подозреваемого установлена. Им оказался местный водитель такси, 1983 года рождения. Изъяты четыре седла. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.  

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