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Общество

Лина Лавренова: Прорисовка мельчайших деталей всегда доставляет мне огромное удовольствие

21 ноября 2018 года, 11:00

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Выпечкой и росписью пряников мастер La Vanda (Лина Лавренова) начала заниматься в городе одной из первых. Но только спустя пару лет достигла настоящего мастерства.

Фото предоставлено Линой Лавреновой.
- Как-то мне заказали пряники с героями мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», - вспоминает она. – На первый взгляд там довольно простые герои, но каждый обладает своим характером, выраженным через внешность. Хотелось передать в пряниках эмоции персонажа, его взгляд, позу. Когда бралась за заказ, не представляла, получится ли это у меня, но кропотливая работа с глазурью и кистью сделали свое дело. Прорисовка мельчайших деталей всегда доставляет мне огромное удовольствие. Я расписывала пряники около 5 часов, результат превзошел все ожидания. После этого заказа я поняла, что могу все.

Любимым делом La Vanda занимается уже 4 года.

- У меня как раз декретный отпуск заканчивался, и пришла такая идея, - говорит она. – Я люблю готовить, и мне нетрудно лишний раз замесить тесто – вот и выбрала себе занятие по душе.

Фото предоставлено Линой Лавреновой.
Первая ярмарка, в которой она участвовала, была благотворительной. Собирали средства на лечение маленькой псковички.

- Помню, что большую часть пряников у меня разобрали сами же мастера, которые на этой ярмарке выставляли свои работы. А я даже не знала, по какой цене их продавать. Но уже тогда поняла, что людям понравилось то, что я им предлагаю.

Сейчас у La Vanda много постоянных клиентов, причем большая их часть полагается на вкус мастера.

- Когда человек обращается, то рассказывает, для кого хочет заказать пряник. У некоторых есть картинка в голове того, как это должно выглядеть, но и моему мнению доверяют. Например, я всегда отговариваю людей делать акцент на профессиональной деятельности. В разговоре выясняется, что человек увлекается вышиванием, или поет, а еще у него есть любимая кошка. Так и выходить набор.

Фото предоставлено Линой Лавреновой.
Детям обычно заказывают героев из мультиков. Взрослые – более оригинальны в своих предпочтениях. Но в восторге, как правило, остаются и те, и другие.

- Мне совершенно не жалко, когда мои пряники, над которыми я могла сидеть несколько часов, съедаются за пару минут. И никогда не было жалко. Более того, когда я узнаю, что был торт и мои пряники, и гости предпочли начать с последних – испытываю радость и удовольствие. У каждого мастера свой подчерк, мой - внимание к деталям и аккуратность.

Пряники у La Vanda мягкие, медовые, ароматные.

- Я на ярмарки всегда беру дегустационную коробку, потому что есть люди, у которых вызывает сомнение длительность хранения пряника. Они считают, что перед ними кирпичик, который невозможно разгрызть. Это совсем не так. Я горжусь своим рецептом. Пряники выходят мягкие и свойств своих не теряют.

Фото предоставлено Линой Лавреновой.
На новогодней ярмарке можно будет купить приобрести продукцию мастера.

- Все пряничники на Новый год делают пряники с китайским гороскопом, это пользуется спросом. Многие делают символ года, но мне не очень нравится погружение в эту тематику, я стараюсь делать классические наборы - дед мороз, мишка, снеговик. 

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