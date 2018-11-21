Лина Лавренова: Прорисовка мельчайших деталей всегда доставляет мне огромное удовольствие

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи. Выпечкой и росписью пряников мастер La Vanda (Лина Лавренова) начала заниматься в городе одной из первых. Но только спустя пару лет достигла настоящего мастерства.

- Как-то мне заказали пряники с героями мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», - вспоминает она. – На первый взгляд там довольно простые герои, но каждый обладает своим характером, выраженным через внешность. Хотелось передать в пряниках эмоции персонажа, его взгляд, позу. Когда бралась за заказ, не представляла, получится ли это у меня, но кропотливая работа с глазурью и кистью сделали свое дело. Прорисовка мельчайших деталей всегда доставляет мне огромное удовольствие. Я расписывала пряники около 5 часов, результат превзошел все ожидания. После этого заказа я поняла, что могу все. Любимым делом La Vanda занимается уже 4 года. - У меня как раз декретный отпуск заканчивался, и пришла такая идея, - говорит она. – Я люблю готовить, и мне нетрудно лишний раз замесить тесто – вот и выбрала себе занятие по душе.

Первая ярмарка, в которой она участвовала, была благотворительной. Собирали средства на лечение маленькой псковички. - Помню, что большую часть пряников у меня разобрали сами же мастера, которые на этой ярмарке выставляли свои работы. А я даже не знала, по какой цене их продавать. Но уже тогда поняла, что людям понравилось то, что я им предлагаю. Сейчас у La Vanda много постоянных клиентов, причем большая их часть полагается на вкус мастера. - Когда человек обращается, то рассказывает, для кого хочет заказать пряник. У некоторых есть картинка в голове того, как это должно выглядеть, но и моему мнению доверяют. Например, я всегда отговариваю людей делать акцент на профессиональной деятельности. В разговоре выясняется, что человек увлекается вышиванием, или поет, а еще у него есть любимая кошка. Так и выходить набор.

Детям обычно заказывают героев из мультиков. Взрослые – более оригинальны в своих предпочтениях. Но в восторге, как правило, остаются и те, и другие. - Мне совершенно не жалко, когда мои пряники, над которыми я могла сидеть несколько часов, съедаются за пару минут. И никогда не было жалко. Более того, когда я узнаю, что был торт и мои пряники, и гости предпочли начать с последних – испытываю радость и удовольствие. У каждого мастера свой подчерк, мой - внимание к деталям и аккуратность. Пряники у La Vanda мягкие, медовые, ароматные. - Я на ярмарки всегда беру дегустационную коробку, потому что есть люди, у которых вызывает сомнение длительность хранения пряника. Они считают, что перед ними кирпичик, который невозможно разгрызть. Это совсем не так. Я горжусь своим рецептом. Пряники выходят мягкие и свойств своих не теряют.