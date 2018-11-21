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Общество

Градоначальники Пскова: Специалистов налоговой инспекции отличают высокий профессионализм и компетентность

21 ноября 2018 года, 10:56

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили сотрудников и ветеранов службы с Днём работника налоговых органов.

«Уважаемые работники налоговых органов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы решаете задачи государственной важности: от обеспечения поступлений платежей в бюджет до контроля за соблюдением налогового законодательства. От результатов деятельности налоговой инспекции во многом зависит экономическая стабильность, социально-экономическое развитие нашего города и региона в целом. Специалистов налоговой инспекции отличают высокий профессионализм, компетентность, мобильность, умение успешно решать задачи по укреплению налоговой системы.

Примите слова искренней признательности за вашу кропотливую, но нужную работу, за вклад в экономическую составляющую в развитии нашего города!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности, семейного счастья, радости и благополучия, новых успехов и исполнения всего задуманного!»

Информация предоставлена пресс-службой муниципалитета.

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