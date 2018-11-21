Александр Котов: Роль налоговых органов во все времена была значима для государства

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников налоговых органов РФ!

Успешная работа налоговой службы – фундамент финансовой устойчивости страны и социальной стабильности общества. Роль налоговых органов во все времена была значима для государства, но сегодня перед налоговой службой поставлены новые важные задачи – она должна способствовать сокращению теневого сектора экономики и увеличению темпов экономического роста.

Безусловно, добиться поставленных целей возможно, только шагая в ногу со временем и отвечая актуальным вызовам. Понимая это, налоговая служба стала более технологичной – налоговики внедряют новые стандарты своей деятельности, используя в работе современные информационные технологии и прогрессивные инструменты обслуживания налогоплательщиков. Платить налоги стало удобно – сегодня сделать это можно всего за несколько минут. Но это не значит, что проще стал труд работников налоговых органов – ваша деятельность требует огромной ответственности, чёткости, компетентности и постоянного профессионального совершенствования.

От всей души желаю ветеранам и сотрудникам УФНС России по Псковской области здоровья, благополучия и успехов в работе!