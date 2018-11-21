Софья Неманова: Первыми уроками по вышивке я обязана своей маме

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи. В своих работах она стремиться передать свет, тепло и доброту. Яркость, разнообразие красок и любовь. На новогодней ярмарке гости увидят подушку, идея создания которой, мастеру навеяна цветком.

Мой брат, возвращаясь из отпуска, зашел в магазин рукоделия в Санкт-Петербурге, Он знает о моем увлечении вышивкой. Там он купил нитки для вышивки. Просто так, совершенно разных цветов. Рассказывал потом, что не подбирал специально, а брал то, что понравилось. Софья Неманова, мастер

Она признается, что разнообразие цветов ее очень впечатлил, но некоторое время она не могла придумать, как их скомпоновать. - И тут я вспомнила про один замечательной красоты цветок, его выращивает на даче моя мама. Это гортензия, - говорит она. - В нем все обилие расцветок проявляется по мере его цветения. Зацветает он чуть сиреневым цветом, потом переходит в розовый, затем - в малиновый и отцветает глубоким фиолетовым. И я вышила этот замечательный цветок. Оформила вышивку в подушку, которую можно будет увидеть и приобрести на ярмарке.

Мастер Софья Неманова занимается вышивкой с детства. - В нашей семье всегда ценилась ручная работа и, конечно, первыми уроками по вышивке я обязана своей маме, - рассказала «Псковской правде» рукодельница. - Это потом уже, я проходила курсы у замечательной вышивальщицы, прекрасного мастера своего дела Зинаиды Павловны Варюшиной, которая открыла для меня этот удивительный мир-рисование иглой.