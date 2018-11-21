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Общество

Софья Неманова: Первыми уроками по вышивке я обязана своей маме

21 ноября 2018 года, 10:05

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

В своих работах она стремиться передать свет, тепло и доброту. Яркость, разнообразие красок и любовь.

На новогодней ярмарке гости увидят подушку, идея создания которой, мастеру навеяна цветком.

Фото предоставлено Софьей Немановой.

Мой брат, возвращаясь из отпуска, зашел в магазин рукоделия в Санкт-Петербурге, Он знает о моем увлечении вышивкой. Там он купил нитки для вышивки. Просто так, совершенно разных цветов. Рассказывал потом, что не подбирал специально, а брал то, что понравилось.

Софья Неманова, мастер
Она признается, что разнообразие цветов ее очень впечатлил, но некоторое время она не могла придумать, как их скомпоновать.

- И тут я вспомнила про один замечательной красоты цветок, его выращивает на даче моя мама. Это гортензия, - говорит она. - В нем все обилие расцветок проявляется по мере его цветения. Зацветает он чуть сиреневым цветом, потом переходит в розовый, затем - в малиновый и отцветает глубоким фиолетовым. И я вышила этот замечательный цветок. Оформила вышивку в подушку, которую можно будет увидеть и приобрести на ярмарке.

Фото предоставлено Софьей Немановой.
Мастер Софья Неманова занимается вышивкой с детства.

- В нашей семье всегда ценилась ручная работа и, конечно, первыми уроками по вышивке я обязана своей маме, - рассказала «Псковской правде» рукодельница. - Это потом уже, я проходила курсы у замечательной вышивальщицы, прекрасного мастера своего дела Зинаиды Павловны Варюшиной, которая открыла для меня этот удивительный мир-рисование иглой.

Фото предоставлено Софьей Немановой.
Создание любой вещи – особый процесс.

- Делая ту или иную вещь, настоящий мастер вкладывает частичку своего тепла и это очень заметно, конечно, только добрым и отзывчивым людям, - уверена Софья Неманова. 

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