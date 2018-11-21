Полицейские и волонтеры призвали печерских автомобилистов сбавить скорость

В Печорах полицейские и волонтеры Молодежного центра организовали акцию «Вежливый водитель!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Специально для акции организаторы подготовили плакаты с призывами к водителям строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах. Дети подготовили также специальные письма для автомобилистов, в которых призвали их не превышать скорость и помнить, что в их руках жизнь и здоровье несовершеннолетних участников дорожного движения. Проезжавшие мимо водители транспортных средств не остались равнодушными к этим трогательным посланиям ребят.

Дорожными полицейскими регулярно проводятся различные пропагандистские акции и другие профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и повышение уровня культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов.