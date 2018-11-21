Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Полицейские и волонтеры призвали печерских автомобилистов сбавить скорость

21 ноября 2018 года, 09:39

В Печорах полицейские и волонтеры Молодежного центра организовали акцию «Вежливый водитель!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Специально для акции организаторы подготовили плакаты с призывами к водителям строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах. Дети подготовили также специальные письма для автомобилистов, в которых призвали их не превышать скорость и помнить, что в их руках жизнь и здоровье несовершеннолетних участников дорожного движения. Проезжавшие мимо водители транспортных средств не остались равнодушными к этим трогательным посланиям ребят.

Дорожными полицейскими регулярно проводятся различные пропагандистские акции и другие профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и повышение уровня культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На концерт памяти Владимира Высоцкого «Было так – я любил и страдал» приглашают псковичей
Михаил Ведерников: Эффективность налоговых органов – залог успешного развития Псковской области
Через неделю закончится приём заявок на конкурс молодых вокалистов «Голос Пскова»
Ольга Сафронова: Первая стайка моих снегирей отправилась жить в детский сад
Ирина Нилова: За материалом ездили в ближайшие парки и леса
Нина Захарьева: Букет можно сделать даже из колбасы
Наталья Беляева: Начинала я с самых простеньких котят, которых потом усовершенствовала
Людмила Аксенова: Последние десять лет я отдаю силы коклюшечному кружевоплетению
Елена Роженко: Первый льняной комбинезон я шила для своего сына

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
21 ноября 09:46

Бюрократический заградотряд

Чиновники распугали из школ и детсадов предпринимателей с допуслугами — под ударом оказались детские спектакли и даже выпускные фотографии, но это все равно не спасает от жалоб родителей

Общество
20 ноября 09:50

Минус одна

Карту свалок Псковской области получил в распоряжение региональный оператор по мусору

Общество
19 ноября 09:42

Театр в гости

Со спектаклями актеры приедут в детские приюты, дома престарелых и следственный изолятор