Михаил Ведерников: Эффективность налоговых органов – залог успешного развития Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов службы с Днём работника налоговых органов.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов службы с Днём работника налоговых органов.
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективность налоговых органов Псковской области — непосредственный залог ее успешного развития. И именно вашими усилиями обеспечивается функционирование и модернизация системы налогообложения.
Вы внедряете современные технологии и проводите широкую разъяснительную работу с населением, остаетесь нетерпимы к нарушениям законодательства. Результаты вашей службы находят отражение в цифрах беспристрастной статистики — налоговые доходы Псковской области ежегодно прибавляют порядка 1 миллиарда рублей.
Вы вносите большой вклад в финансовое обеспечение наших государственных и муниципальных учреждений, за что достойны благодарности и уважения.
Уверен, вы продолжите свою плодотворную работу и останетесь важным элементом стабильности и роста экономики Псковской области.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, и дальнейших успехов в служении Отечеству!
Информация предоставлена пресс-службой администрации Псковской области.