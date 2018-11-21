Михаил Ведерников: Эффективность налоговых органов – залог успешного развития Псковской области

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эффективность налоговых органов Псковской области — непосредственный залог ее успешного развития. И именно вашими усилиями обеспечивается функционирование и модернизация системы налогообложения.

Вы внедряете современные технологии и проводите широкую разъяснительную работу с населением, остаетесь нетерпимы к нарушениям законодательства. Результаты вашей службы находят отражение в цифрах беспристрастной статистики — налоговые доходы Псковской области ежегодно прибавляют порядка 1 миллиарда рублей.

Вы вносите большой вклад в финансовое обеспечение наших государственных и муниципальных учреждений, за что достойны благодарности и уважения.

Уверен, вы продолжите свою плодотворную работу и останетесь важным элементом стабильности и роста экономики Псковской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, и дальнейших успехов в служении Отечеству!