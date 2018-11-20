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Культура

До конца приёма заявок на конкурс молодых вокалистов «Голос Пскова» осталась неделя

20 ноября 2018 года, 17:05

Более 20 вокалистов города подали заявки на участие в конкурсе «Голос Пскова». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Прием заявок продлится до 25 ноября 2018 года. Чтобы принять участие в конкурсе, не обходимо в указанный срок заполнить форму заявки по ссылке и прислать фонограмму на почту pgmc-pskov@mail.ru. Возраст участников от 12 до 30 лет.

Отборочный тур состоится 27 ноября в актовом зале Псковского областного колледжа искусств им.Н. А. Римского-Корсакова (ул.В.Шуйского, д.2; начало в 16.00).

Обязательное собрание для финалистов пройдет 30 ноября в Молодежном центре (ул.Горького 15; начало в 17.00). Финал - 7 декабря в актовом зале ПсковГУ (пл.Ленина, д.2; начало в 18:00).

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