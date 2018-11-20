Ольга Сафронова: Первая стайка моих снегирей отправилась жить в детский сад

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.
Созданием авторских кукол и мягких игрушек мастер Ольга Сафронова начала заниматься как раз накануне новогодних праздников.
- Приближался Новый год, хотелось смастерить что-то необычное, сувенир, который будет радовать владельца не один год. И я решила сшить снегиря! Мне всегда нравились эти красногрудые птички, которые восхищают нас своим появлением каждую зиму, – рассказывает Ольга Сафронова.
Фото предоставлено Ольгой Сафроновой.
По словам мастера, она взяла бумагу, карандаши, воображение, нарисовала выкройку. Пробным образцом осталась очень довольна.
Фото предоставлено Ольгой Сафроновой.
- Первая стайка снегирей, поселившаяся на заиндевевших ветках, отправилась жить в детский сад нашего младшего сына. Там они пришлись по вкусу всем - от мала до велика. Сначала мои птички были без лапок, их можно было повесить на елку или пришить к веточкам, затем я стала крепить их на «крокодильчики» - снегири стали самостоятельнее. Два года назад у моих птичек «выросли» лапки из проволочки и ириса. Теперь они совсем, как живые, прыгают в поисках зернышек, сидят на ветках и там, где захочет их новый владелец, - вспоминает мастер.
Уже несколько лет подготовку к Новому году мастер начинает со снегирей. И с каждой птичкой продолжает совершенствовать свое мастерство. На новогодней «АРТ-ели» Ольга Сафронова представит мягкие игрушки из флиса – героев популярных мультфильмов, снеговиков и маленьких поросят.
Фото предоставлено Ольгой Сафроновой.
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Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.