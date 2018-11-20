Ольга Сафронова: Первая стайка моих снегирей отправилась жить в детский сад

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

Созданием авторских кукол и мягких игрушек мастер Ольга Сафронова начала заниматься как раз накануне новогодних праздников.