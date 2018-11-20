Ирина Нилова: За материалом ездили в ближайшие парки и леса

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.
Ирина и две ее дочери увлекаются плетением венков. Началось все с того, что не могли найти такой, какой бы им понравился.
- И мы решили все сделать сами для себя и для других, - рассказывает мастер. Заготовкой материала занялись ещё в сентябре. Ездили по близлежащим лесам и паркам в Псковском районе: собирали шишки, желуди, каштаны, мох, ивовые прутья и многое другое. Весь собранный материал сушили на даче около печки, а только потом приступили к созданию первых венков.
Фото предоставлено Ириной Ниловой.
- Первые венки были плетёные, - вспоминает Ирина. – Пробовали плести из разных пород ивовых, пока не нашли ту, которая устроила по всем показателям.
Также экспериментировали и с размерами: диаметром, толщиной.
Фото предоставлено Ириной Ниловой.
- Они все остались у нас на память, как образцы, для большей наглядности. Иногда можно показать заказчику размеры и виды, - говорит она.
На изготовление одного венка уходит примерно четыре часа. Это если учесть, что все материалы уже собраны и высушены.
- Идеи вынашиваются в голове, какие-то задумки сразу воплощаются, какие-то дорабатываются на деле. Конечно, вначале времени уходило больше, так как возьмёшься и не знаешь, с чего начать, сидишь и думаешь, как сделать. Теперь приступаешь к работе и за пару часов делаешь.
Фото предоставлено Ириной Ниловой.
На выставке будут представлены венки плетёные из лозы, изготовленные из других природных материалов. Все венки оформлены в крафт коробки. Готовый подарок.
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Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.