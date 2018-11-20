Нина Захарьева: Букет можно сделать даже из колбасы

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

Свой самый первый букет Нина Захарьева сделала из девяти скромных крокусов, просто на пробу, и у него неожиданно нашелся покупатель.