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Общество

Нина Захарьева: Букет можно сделать даже из колбасы

20 ноября 2018 года, 14:51

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

Свой самый первый букет Нина Захарьева сделала из девяти скромных крокусов, просто на пробу, и у него неожиданно нашелся покупатель.

Фото предоставлено Ниной Захарьевой.
- Подруга держала свой цветочный магазин и я решила попробовать, - вспоминает Нина.

Свой магазин подруга уже закрыла, а увлечение Нины держится и цветет в прямом и переносном смысле уже шесть лет.

Фото предоставлено Ниной Захарьевой.
Композиции из конфет универсальны и подходят к любому празднику! – уверена Нина. - Сладкий букет из конфет - это недорогой оригинальный подарок женщине или девушке, букет из конфет в который вложена бутылка хорошего алкоголя - настоящий подарок для мужчины, букет из конфет с игрушкой - отличный подарок на день рождения ребенку. Дарите букеты из конфет как оригинальные корпоративные подарки, и отличное настроение всем будет обеспечено.

Фото предоставлено Ниной Захарьевой.
Для постоянных клиентов Нина Захарьева всегда стремится придумать что-то новое и оригинальное.

- Колбаса, фрукты, овощи, зефир, - перечисляет Нина список ингредиентов для своих съедобных композиций.

- Ничего себе! Я даже не знал, что можно сделать такой интересный подарок! – говорят благодарные клиенты.

Букеты можно будет купить и попробовать на ярмарке «ART-ель». Также мастер представит авторские новогодние елочки и веночки.

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Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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