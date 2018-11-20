Наталья Беляева: Начинала я с самых простеньких котят, которых потом усовершенствовала

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Свинка-балеринка появилась на свет не так давно. Ее Наталья Беляева сделала в качестве приза для фестиваля танца «Мафраш», который прошел в Великих Луках в ноябре этого года. Свинка досталась самым маленьким участникам фестиваля - группе «Чудо детки». Юные танцоры остались очень довольны.