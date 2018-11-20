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Общество

Наталья Беляева: Начинала я с самых простеньких котят, которых потом усовершенствовала

20 ноября 2018 года, 14:39

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Свинка-балеринка появилась на свет не так давно. Ее Наталья Беляева сделала в качестве приза для фестиваля танца «Мафраш», который прошел в Великих Луках в ноябре этого года. Свинка досталась самым маленьким участникам фестиваля - группе «Чудо детки». Юные танцоры остались очень довольны.

Фото предоставлено Натальей Беляевой.

Похожих свинок привезу на ярмарку. Будут также кошки, зайцы, мишки, лисички, которые украсят ваш дом и станут замечательными подарками детям и взрослым.

Наталья Беляева, мастер
Фото предоставлено Натальей Беляевой.
Наталья Беляева шьет мягкие игрушки четыре года.

- Как-то пришла ко мне невестка Машенька и попросила сшить одежду для зайцев-тильд, - рассказывает Наталья историю своего увлечения. – Я связала несколько одежек и решила, что хочу шить игрушки сама.

Фото предоставлено Натальей Беляевой.
Начинала Наталья с самых простеньких котят, которых потом усовершенствовала, они до сих пор хранятся у нее дома. А другие игрушки разъехались по всему миру: в Финляндию, Англию, Германию, Америку.

Наталья Беляева принимает участие в ярмарке «ART-ель» впервые и очень надеется, что псковичам ее работы придутся по душе. 

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Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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