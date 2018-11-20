Елена Роженко: Первый льняной комбинезон я шила для своего сына

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Мастер Елена Роженко занимается производством детской одежды из натуральных материалов, преимущественно из льна. Считает, что это благородный и благодарный материал. Жёсткий и грубый сначала, через три-четыре стирки лен становится мягким, уютным, обволакивающим, но при этом сохраняет свою прочность и защитные для кожи свойства.
- Первый льняной детский комбинезон я шила для своего сына. Лекала нашла с большим трудом в старом советском журнале мод, дополнила и подкорректировала их. Для меня было важно, чтобы на животик ничто не давило, колени были прикрыты, а рукава и штанины подворачивались. На одежде из льна почти не видны пятна (мамы мальчиков поймут), а те, которые заметны, отстирывались проще простого. В жару ребенок не потел, а в прохладную погоду не мерз. Минусов не было. И я решила делиться этим открытием с другими мамами. Так этим летом родился мой проект, хотя ноги у него росли уже очень давно, - рассказала Елена Роженко.
Фото предоставлено Еленой Роженко.
Потом, по словам мастера, «случайно и легко было создано изумительное платье с подъюбником «Агата».
Фото предоставлено Еленой Роженко.
- Малышки от него просто в восторге, а мамам нравится свободный крой и практичность льна, - отметила она.
Мастер использует в работе, в основном, лен из Костромы, Вологды и Иваново. Надеется, что когда-нибудь в этом списке окажется и Псков.
Фото предоставлено Еленой Роженко.
- Все свои модели, а также многое другое я привезу на ярмарку, так что вы сможете разделить мою любовь ко льну. И помните – лен не мнется, а хранит в памяти каждое ваше движение.
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Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.