Елена Роженко: Первый льняной комбинезон я шила для своего сына

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.



Мастер Елена Роженко занимается производством детской одежды из натуральных материалов, преимущественно из льна. Считает, что это благородный и благодарный материал. Жёсткий и грубый сначала, через три-четыре стирки лен становится мягким, уютным, обволакивающим, но при этом сохраняет свою прочность и защитные для кожи свойства.