Против великолучанина, укравшего железобетонные плиты, возбудили уголовное дело

В Великих Луках установлен молодой человек, подозреваемый в краже стройматериалов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия в период с 3 по 12 ноября из гаражного кооператива в районе улицы Дружбы были похищены лежавшие здесь пять железобетонных плит. Полицейским не потребовалось много времени, чтобы установить подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – 27-летний не работающий горожанин. Он был задержан и дал признательные показания.

Выяснилось, что подозреваемый вывозил плиты на грузовике со специальным манипулятором. Похищенное великолучанин успел продать. Тем не менее, плиты удалось обнаружить и изъять. Возбуждено уголовное дело.