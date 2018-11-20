Ирина Иванова: Не умею валять дурака, поэтому валяю из шерсти полезные изделия

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.
Валяные тапочки из тонкого нежного войлока-особая любовь мастера Ивановой. С душой и любовью они созданы по мотивам гжели на ножку Золушки 35-го размера. Тапочки украшены натуральным кружевом и бусинами.
- Эти тапочки сделаны по мотивам узоров старинной гжели. Но узор, форма, цвет и размер тапочек могут быть совершенно любыми! Загадайте желание, и я сваляю его! Вот мой девиз! – заявляет автор.
Фото предоставлено Ириной Ивановой.
Тапочки-гжель можно будет увидеть на ярмарке. Мастерица призывает прийти, пощупать и проверить качество и по желанию сделать заказ к определенному сроку.
Не умею валять дурака, поэтому валяю из шерсти полезные и теплые изделия. Моя основная ниша - домашняя обувь. Но умею делать и головные уборы, палантины, рукавицы и плечевые изделия. Шерсть - поистине волшебный материал, созданный самой природой! Кожа не преет в ней, сохраняется тепло тела, есть эффект массажа при трении. А какие креативные и красивые вещи можно свалять! От броши до мебельной обивки, от шапочек до шуб.
Ирина Иванова, мастер «Заболела» Ирина валянием, когда случайно побывала на мастер-классе в Прибалтике. Стала интересоваться, учиться, дарила подарки, свалянные своими руками. Друзья друзей заказывали валяные изделия в подарок по любому поводу.
Фото предоставлено Ириной Ивановой.
На ярмарке также можно купить тапочки, чуни, шапочки, рукавицы, мелкие оригинальные аксессуары, палантины. Если сразу не найдется «своя» вещь, можно просто взять визитку, а потом придумать свой неповторимый дизайн, уверяет Ирина Иванова.
Фото предоставлено Ириной Ивановой.