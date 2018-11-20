Ирина Иванова: Не умею валять дурака, поэтому валяю из шерсти полезные изделия

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.



Валяные тапочки из тонкого нежного войлока-особая любовь мастера Ивановой. С душой и любовью они созданы по мотивам гжели на ножку Золушки 35-го размера. Тапочки украшены натуральным кружевом и бусинами.