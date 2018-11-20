Людмила Аксенова: Последние десять лет я отдаю силы коклюшечному кружевоплетению

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.
- Она держала их в ладони, прикасалась к мягкому шёлку кружева, вдыхала аромат северного короткого лета, запах трав и только что распустившихся маленьких листочков. Слышала шум ветра в сопках и видела незаходящее за горизонт ни днём, ни ночью солнце. И звон коклюшек, и тепло рук Мастера. Она тихонечко провела пальцем по нежному шёлку и почувствовала волну радости и восхищения. И представила себя в красивом платье среди друзей и огней новогоднего вечера. Аромат праздника, тихая музыка, морозный и снежный вечер за окном, – так мастер Людмила Аксенова рассказывает историю серёжек, сплетённых коклюшками, и увезенных хозяйкой в далёкую южную страну на берегу Средиземного моря. Почти такие же серьги можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель», которая пройдёт в Псков 22 и 23 декабря.
Фото предоставлено Людмилой Аксеновой.
На ярмарке «ART-ель» я представлю много кружевных изделий: серьги, воротнички, колье и браслеты из разных материалов и в двух основных техниках кружевоплетения (коклюшечном и фриволите).
Покупателей также порадуют броши, выполненные в технике микровышивки и бутоньерки из натурального шёлка.
Людмила Аксенова
Фото предоставлено Людмилой Аксеновой.
Людмила Аксенова очень творческий человек, вязанием и вышивкой увлекается с детства, раньше занималась батиком, росписью по дереву и акварелью. Последние лет десять мастерица отдает силы в основном коклюшечному кружевоплетению, шёлковой флористике в технике японской школы Tanjobana, фриволите и валянию из шерсти. Людмила признается, что больше всего любит работать с кружевом, особенно с тонкими нитями.
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Фото предоставлено Людмилой Аксеновой.
Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.