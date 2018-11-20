Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Людмила Аксенова: Последние десять лет я отдаю силы коклюшечному кружевоплетению

20 ноября 2018 года, 14:20

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

- Она держала их в ладони, прикасалась к мягкому шёлку кружева, вдыхала аромат северного короткого лета, запах трав и только что распустившихся маленьких листочков. Слышала шум ветра в сопках и видела незаходящее за горизонт ни днём, ни ночью солнце. И звон коклюшек, и тепло рук Мастера. Она тихонечко провела пальцем по нежному шёлку и почувствовала волну радости и восхищения. И представила себя в красивом платье среди друзей и огней новогоднего вечера. Аромат праздника, тихая музыка, морозный и снежный вечер за окном, – так мастер Людмила Аксенова рассказывает историю серёжек, сплетённых коклюшками, и увезенных хозяйкой в далёкую южную страну на берегу Средиземного моря. Почти такие же серьги можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель», которая пройдёт в Псков 22 и 23 декабря.

Фото предоставлено Людмилой Аксеновой.

На ярмарке «ART-ель» я представлю много кружевных изделий: серьги, воротнички, колье и браслеты из разных материалов и в двух основных техниках кружевоплетения (коклюшечном и фриволите).

Покупателей также порадуют броши, выполненные в технике микровышивки и бутоньерки из натурального шёлка.

Людмила Аксенова
Фото предоставлено Людмилой Аксеновой.

Людмила Аксенова очень творческий человек, вязанием и вышивкой увлекается с детства, раньше занималась батиком, росписью по дереву и акварелью. Последние лет десять мастерица отдает силы в основном коклюшечному кружевоплетению, шёлковой флористике в технике японской школы Tanjobana, фриволите и валянию из шерсти. Людмила признается, что больше всего любит работать с кружевом, особенно с тонкими нитями.

Фото предоставлено Людмилой Аксеновой.
Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До конца приёма заявок на конкурс молодых вокалистов «Голос Пскова» осталась неделя
Ольга Сафронова: Первая стайка моих снегирей отправилась жить в детский сад
Ирина Нилова: За материалом ездили в ближайшие парки и леса
Нина Захарьева: Букет можно сделать даже из колбасы
Наталья Беляева: Начинала я с самых простеньких котят, которых потом усовершенствовала
Елена Роженко: Первый льняной комбинезон я шила для своего сына
Против великолучанина, укравшего железобетонные плиты, возбудили уголовное дело
Ирина Иванова: Не умею валять дурака, поэтому валяю из шерсти полезные изделия
«Картофельно-капустные воры» задержаны в Пскове и ожидают суда

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2) пройдет, ставшая уже традиционной, весенняя ярмарка «ART-ель».

Общество
20 ноября 09:50

Минус одна

Карту свалок Псковской области получил в распоряжение региональный оператор по мусору

Общество
19 ноября 09:42

Театр в гости

Со спектаклями актеры приедут в детские приюты, дома престарелых и следственный изолятор

Общество
15 ноября 18:00

Приметы «Правды»

Как жили и трудились журналисты десятилетия назад