Людмила Аксенова: Последние десять лет я отдаю силы коклюшечному кружевоплетению

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

- Она держала их в ладони, прикасалась к мягкому шёлку кружева, вдыхала аромат северного короткого лета, запах трав и только что распустившихся маленьких листочков. Слышала шум ветра в сопках и видела незаходящее за горизонт ни днём, ни ночью солнце. И звон коклюшек, и тепло рук Мастера. Она тихонечко провела пальцем по нежному шёлку и почувствовала волну радости и восхищения. И представила себя в красивом платье среди друзей и огней новогоднего вечера. Аромат праздника, тихая музыка, морозный и снежный вечер за окном, – так мастер Людмила Аксенова рассказывает историю серёжек, сплетённых коклюшками, и увезенных хозяйкой в далёкую южную страну на берегу Средиземного моря. Почти такие же серьги можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель», которая пройдёт в Псков 22 и 23 декабря.