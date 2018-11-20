Александра Иванова: Меня вдохновляет северный нарвал, внешне похожий на кита с рогом

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.
У каждого мастера есть свое изделие, свой особенный «персонаж» - проводник в мир рукоделия и творчества. Для вязальщицы Александры Ивановой особенной игрушкой стал нарвал - обитатель северных морей, внешне похожий на кита с рогом.
- Он кажется нереальным, сказочным существом, - делится мастер. - Именно он олицетворяет для меня творческий процесс и вдохновляет на создание новых работ. Познакомиться с вязаным нарвалом и приручить его можно будет на новогодней ярмарке «АRТ-ель». Также там вас будут ждать зайчики из плюшевой пряжи, так любимой детьми и взрослыми, за мягкость и уютность, лесные жители- еноты, олени, лисицы. Сладкоежкам наверняка понравятся пончики, которые порадуют своей плюшевостью и отсутствием калорий.
Фото из личного архива Александры Ивановой.
Хозяйки, любящие порядок в доме, найдут для себя в коллекции Александры Ивановой удобные корзины для нужных мелочей из трикотажной пряжи.
Фото из личного архива Александры Ивановой.
Процесс создания любого изделия невозможен без толики волшебства, уверена Александра Иванова.
Ведь мастеру нужны не только пара клубков и крючок, а вдохновение, элемент волшебства и сказочности, чтобы «родилась» игрушка, которую не хочется выпускать из рук.
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Фото из личного архива Александры Ивановой.
Обо всех мастерах, участвующих в новогодней ярмарке «ART-ель», читайте в специальном разделе на нашем сайте.