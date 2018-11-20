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Общество

Александра Иванова: Меня вдохновляет северный нарвал, внешне похожий на кита с рогом

20 ноября 2018 года, 10:20

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

У каждого мастера есть свое изделие, свой особенный «персонаж» - проводник в мир рукоделия и творчества. Для вязальщицы Александры Ивановой особенной игрушкой стал нарвал - обитатель северных морей, внешне похожий на кита с рогом.

Фото из личного архива Александры Ивановой.
- Он кажется нереальным, сказочным существом, - делится мастер. - Именно он олицетворяет для меня творческий процесс и вдохновляет на создание новых работ. Познакомиться с вязаным нарвалом и приручить его можно будет на новогодней ярмарке «АRТ-ель». Также там вас будут ждать зайчики из плюшевой пряжи, так любимой детьми и взрослыми, за мягкость и уютность, лесные жители- еноты, олени, лисицы. Сладкоежкам наверняка понравятся пончики, которые порадуют своей плюшевостью и отсутствием калорий.

Фото из личного архива Александры Ивановой.
Хозяйки, любящие порядок в доме, найдут для себя в коллекции Александры Ивановой удобные корзины для нужных мелочей из трикотажной пряжи.

Процесс создания любого изделия невозможен без толики волшебства, уверена Александра Иванова.

Ведь мастеру нужны не только пара клубков и крючок, а вдохновение, элемент волшебства и сказочности, чтобы «родилась» игрушка, которую не хочется выпускать из рук. 

Александра Иванова, мастер
Фото из личного архива Александры Ивановой.
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