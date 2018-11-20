Александра Иванова: Меня вдохновляет северный нарвал, внешне похожий на кита с рогом

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. До начала ярмарки мастера рассказывают историю одной вещи.

У каждого мастера есть свое изделие, свой особенный «персонаж» - проводник в мир рукоделия и творчества. Для вязальщицы Александры Ивановой особенной игрушкой стал нарвал - обитатель северных морей, внешне похожий на кита с рогом.