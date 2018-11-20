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Происшествия

«Картофельно-капустные воры» задержаны в Пскове и ожидают суда

20 ноября 2018 года, 11:40

Двоим псковичам грозит срок до пяти лет лишения свободы за похищение с полей сельскохозяйственной продукции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В августе нынешнего года эти мужчины приехали на автомобиле на поле у деревни Печки Печорского района. Здесь они выкопали более 140 килограммов картофеля, принадлежащего одному из граждан.

Кроме того, эти молодые люди в ночь на 1 сентября текущего года приехали к складу, расположенному в деревне Сенно, откуда похитили имущество на сумму 15 тысяч рублей. А затем с поля совершили еще кражу свыше 100 килограммов капусты. Похищенное они перевезли в областной центр, где хранили в гараже.

В настоящее время мужчины ожидают суда.

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