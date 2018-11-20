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Общество

Запущен конкурс по разработке проекта благоустройства Вала на реке Великой в Опочке

20 ноября 2018 года, 11:11

Объявлен открытый архитектурный конкурс на эскизный проект благоустройства территории Вала на реке Великой в городе Опочка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админстрации.

В конкурсе могут участвовать жители Псковской области, предприятия и организации, коллективы творческих мастерских и студий после предварительной регистрации на этом сайте Состязание будет проводиться в двух номинациях: студенты и профессионалы.

Старт конкурса (рассылка задания и исходных материалов для разработки эскизного проекта) запланирован на 1 декабря. Работы будут приниматься по 30 декабря включительно. Для победителей предусмотрены призы.

Требования к конкурсантам включают исторический и градостроительный анализ территории, оценку пешеходной и транспортной доступности парка, разработку логотипа и названия, навигации. Проект должен включать 3D визуализации рекреационных зон, зон отдыха и семейного досуга, спортивных площадок, предложения по внешнему виду малых архитектурных форм, строений для размещения информации, продаже сувениров, быстрого питания, санузлов.

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