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Происшествия

Ушёл в школу и не вернулся: в Псковском районе пятый день разыскивают юношу (ФОТО)

20 ноября 2018 года, 10:50

В Псковской области разыскивается Букшован Никита Сергеевич, 2002 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

16 ноября в 7 часов утра он уехал в школу из деревни Липеты Псковского района и не вернулся.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.

ПРИМЕТЫ

На вид 15-16 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

БЫЛ ОДЕТ

Черная куртка, черная шапка с белой эмблемой, штаны светлые, шарф черно-голубого цвета с надписью «Зенит». При нем был кнопочный мобильный телефон, а также черная сумка, в которой находились синие джинсы и школьные принадлежности.

Если вам что-либо известно о местонахождении Никиты Букшована, просьба незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-874 или 02.

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