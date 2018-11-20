Ушёл в школу и не вернулся: в Псковском районе пятый день разыскивают юношу (ФОТО)

В Псковской области разыскивается Букшован Никита Сергеевич, 2002 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
16 ноября в 7 часов утра он уехал в школу из деревни Липеты Псковского района и не вернулся.
В Псковской области разыскивается Букшован Никита Сергеевич, 2002 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
16 ноября в 7 часов утра он уехал в школу из деревни Липеты Псковского района и не вернулся.
Если вам что-либо известно о местонахождении Никиты Букшована, просьба незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-874 или 02.