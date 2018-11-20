Насильник-рецидивист задержан в Псковской области за очередное преступление

В Псковской области арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, утром 16 ноября в одном из населённых пунктов области злоумышленник встретил девочку, которая шла в школу. Используя беспомощное состояние потерпевшей в силу малолетнего возраста, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся.

Потерпевшая девочка была подробно допрошена следователем с участием инспектора (психолога) отдела криминалистики следственного управления. При помощи специальных психологических техник, направленных на припоминание деталей случившегося, был составлен словесный портрет подозреваемого, получено описание его автотранспорта, который имел признаки кузовного ремонта.

По «горячим следам» мужчина был установлен и задержан полицейскими. Изучение личности подозреваемого показало, что он ранее неоднократно судим, в том числе дважды за аналогичные преступления.

Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.