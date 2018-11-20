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Культура

С 22 по 23 ноября в Изборске пройдёт XIV Международная научно-практическая конференция

20 ноября 2018 года, 09:34

22-23 ноября в государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» состоится XIV Международная научно – практическая конференция «Изборск и его округа». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Конференция пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию российской академической археологии. В ней примут участие историки, археологи, этнографы, архитекторы–реставраторы, биологи, искусствоведы, краеведы, филологи, географы, учёные и исследователи других специальностей, представители Русской православной церкви из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова и из ближнего зарубежья. Участники выступят с докладами, посвящёнными вопросам изучения, сохранения, популяризации историко-культурного и природного наследия Изборского края и соседних территорий.

По итогам конференции будет издан сборник материалов.

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