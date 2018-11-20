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Общество

Пятнадцать дворовых команда сразятся за кубок губернатора Псковской области

20 ноября 2018 года, 09:32

В финал Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень-2018» вышли 15 непрофессиональных команд. Отборочные полуфинальные игры прошли в Пскове, Великих Луках и Красногородске на минувших выходных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Команды представляют Псков, Великие Луки, Новосокольнический, Печорский, Псковский, Себежский и Усвятский районы. Сборные борются за звание лучшей в трех возрастных категориях: 10–13 лет, 14–17 лет и 18 лет и старше.

Финальная игра состоится 24 ноября на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходит в регионе во второй раз в рамках проекта «Команда 2018». В первом муниципальном этапе соревнований приняли участие 96 непрофессиональных футбольных команд из 18-ти районов области. Из них в полуфинал турнира вышли 34 сборные.

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