Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Пскове подвели итоги пятого областного конкурса чтецов стихотворений Евгения Изюмова

19 ноября 2018 года, 15:42

15 и 16 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошел пятый Областной конкурс чтецов стихотворений Евгения Александровича Изюмова «Откроем для себя Изюмовские строки…». В этом году на конкурс поступило 46 заявок от учащихся общеобразовательных школ города, студентов псковских колледжей и Псковского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выступления участников оценивало высокопрофессиональное жюри под председательством заведующей отделом краеведческой литературы областной научной библиотеки Елены Киселевой.

Конкурс прошел в 2 этапа. 15 ноября состязались учащиеся младших и средних классов. Лучшим в этой возрастной категории был признан Захар Федоров (7 класс). Второе место завоевала Елизавета Настусенко (8 класс), 3-е место — Наталья Крюкова (6 класс).

В номинации «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений Е. А. Изюмова» лауреатом стал Ань Ньат Дык Чан (6 класс).

16 ноября в творческом соревновании приняли участие учащиеся 9–11 классов и студенты. Победителем конкурса стал Иван Соловьев (9 класс), второе место присудили Никите Финоженку (9 класс). Замыкают тройку лучших Артем Тудос (1 курс) и Анастасия Макушева (10 класс).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Армейские игры «Десантный взвод» выдвинуты на соискание премии «Народное признание – 2018»
Синоптики предсказывают небольшой снег 20 ноября в Псковской области
Лучница Александра Савенкова поборется за общественную премию «Народное признание – 2018»
Гребец и теннисистка из Пскова блестяще выступили на международных и российских соревнованиях
Областное МЧС: Пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно
Дмитрий Аленичев может лишиться водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование
Нового руководителя Следственного управления по Псковской области представили личному составу
Безработного 54-летнего великолучанина подозревают в краже нескольких велосипедов
Полгода проведут псковские полицейские в командировке на Северном Кавказе

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Наследие
9 ноября 11:19

Тайны Двора Постникова

Клад из старинных монет, замурованные лестницы и ворота со старых фотографий увидят псковичи после завершения работ по реставрации купеческих палат на Запсковье

Культура / Событие
1 ноября 14:21

Искусство объединяет

Стала известна полная программа акции «Ночь искусств – 2018» в Псковской области

Культура
31 октября 09:24

Праздновать готовы

Международная Осенняя ганзейская комиссия утвердила единогласно программу Ганзейских дней в Пскове