В Пскове подвели итоги пятого областного конкурса чтецов стихотворений Евгения Изюмова

15 и 16 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошел пятый Областной конкурс чтецов стихотворений Евгения Александровича Изюмова «Откроем для себя Изюмовские строки…». В этом году на конкурс поступило 46 заявок от учащихся общеобразовательных школ города, студентов псковских колледжей и Псковского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выступления участников оценивало высокопрофессиональное жюри под председательством заведующей отделом краеведческой литературы областной научной библиотеки Елены Киселевой.

Конкурс прошел в 2 этапа. 15 ноября состязались учащиеся младших и средних классов. Лучшим в этой возрастной категории был признан Захар Федоров (7 класс). Второе место завоевала Елизавета Настусенко (8 класс), 3-е место — Наталья Крюкова (6 класс).

В номинации «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений Е. А. Изюмова» лауреатом стал Ань Ньат Дык Чан (6 класс).

16 ноября в творческом соревновании приняли участие учащиеся 9–11 классов и студенты. Победителем конкурса стал Иван Соловьев (9 класс), второе место присудили Никите Финоженку (9 класс). Замыкают тройку лучших Артем Тудос (1 курс) и Анастасия Макушева (10 класс).