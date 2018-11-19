Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Гребец и теннисистка из Пскова блестяще выступили на международных и российских соревнованиях

19 ноября 2018 года, 14:55

Воспитанники Центра спортивной подготовки показали отличные результаты на международных и российских соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, псковский гребец Павел Сорин завоевал сразу три «золота» на значимой индор-гребной гонке страны — С2ROWOPEN 2018, которая прошла 17 ноября в Санкт-Петербурге. Спортсмен одержал победу в индивидуальной гонке на дистанциях 500 и 2 тысяч метров на гребном концепте, а также в абсолютном командном зачете.

В свою очередь одна из сильнейших российских теннисисток Александра Васильева привезла две золотые медали с международных соревнований по настольному теннису среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Турнир прошел с 15 по 18 ноября в испанском городе Альмерия. Девушка стала лучшей в личном и командном зачетах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Армейские игры «Десантный взвод» выдвинуты на соискание премии «Народное признание – 2018»
Синоптики предсказывают небольшой снег 20 ноября в Псковской области
Лучница Александра Савенкова поборется за общественную премию «Народное признание – 2018»
В Пскове подвели итоги пятого областного конкурса чтецов стихотворений Евгения Изюмова
Областное МЧС: Пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно
Дмитрий Аленичев может лишиться водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование
Нового руководителя Следственного управления по Псковской области представили личному составу
Безработного 54-летнего великолучанина подозревают в краже нескольких велосипедов
Полгода проведут псковские полицейские в командировке на Северном Кавказе

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
13 ноября 09:02

Немов и Михалыч

Харизматичный преподаватель спортивной гимнастики Дмитрий Бурмистров и сотни его воспитанников ждут открытия в Пскове гимнастического зала легендарного Алексея Немова

Спорт
7 ноября 09:58

Без воды, но с едой

Чемпион Европы и России Павел Сорин в перерыве международного сезона отдыхает в Пскове

Спорт
1 ноября 10:50

Нормальный срез

Неадекватные родители, отсутствие взрослой профессиональной команды, несерьезные задачи — куда расти детскому хоккею в Пскове