Гребец и теннисистка из Пскова блестяще выступили на международных и российских соревнованиях

Воспитанники Центра спортивной подготовки показали отличные результаты на международных и российских соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, псковский гребец Павел Сорин завоевал сразу три «золота» на значимой индор-гребной гонке страны — С2ROWOPEN 2018, которая прошла 17 ноября в Санкт-Петербурге. Спортсмен одержал победу в индивидуальной гонке на дистанциях 500 и 2 тысяч метров на гребном концепте, а также в абсолютном командном зачете.

В свою очередь одна из сильнейших российских теннисисток Александра Васильева привезла две золотые медали с международных соревнований по настольному теннису среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Турнир прошел с 15 по 18 ноября в испанском городе Альмерия. Девушка стала лучшей в личном и командном зачетах.