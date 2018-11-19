Областное МЧС: Пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно

В связи с недавним пожаром в Великих Луках, причиной которого стала неисправность дымохода, спасатели напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи и монтаже дымохода может стать причиной пожара в доме.

- Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Пожар у потолочной разделки – все чаще встречающаяся причина пожаров в частном секторе. Зачастую люди узнают о таком пожаре от собственных соседей – ведь пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно.

Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже одного раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.

Жителей региона призывают соблюдать правильную технологию прохода туб через перекрытия, чтобы защитить себя и свое имущество.