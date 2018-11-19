Безработного 54-летнего великолучанина подозревают в краже нескольких велосипедов

В городе на Ловати задержали подозреваемого в кражах двухколесных транспортных средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в период с 12 по 17 ноября из подъезда дома по улице Дружбы был похищен велосипед. Ущерб составил 10 тысяч рублей. А 16 ноября из подъезда соседнего дома по улице Дружбы был украден еще один велосипед, который не был пристегнут противоугонным тросом. По имеющимся сведениям, причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, 54-летний великолучанин. Задержанный дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется следствие.