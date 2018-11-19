Полгода проведут псковские полицейские в командировке на Северном Кавказе

В шестимесячную командировку на Северный Кавказ отправился отряд псковских полицейских. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Перед отправкой был проведен инструктаж отъезжающих сотрудников, которые представляют различные подразделения и службы полиции, а также отделы внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это уже не первая подобная командировка. Сопровождает сводный отряд заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Дмитриев.

У Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских провожали сослуживцы, родные и близкие. Главное пожелание отъезжающим - успешно выполнить свои служебные задачи и благополучно вернуться домой.