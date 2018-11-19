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Происшествия

Женщина, укравшая еду и косметику в псковском магазине, попала в полицию

19 ноября 2018 года, 10:05

Росгвардейцы задержали в областном центре женщину, подозреваемую в магазинной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

16 ноября около 19:30 сотрудники Росгвардии получили сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, они задержали женщину, которая похитила из торгового зала одежду, косметику и продукты питания, на сумму более 3000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали полицейским.

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