Женщина, укравшая еду и косметику в псковском магазине, попала в полицию

Росгвардейцы задержали в областном центре женщину, подозреваемую в магазинной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

16 ноября около 19:30 сотрудники Росгвардии получили сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, они задержали женщину, которая похитила из торгового зала одежду, косметику и продукты питания, на сумму более 3000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали полицейским.