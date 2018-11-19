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Общество

Новую железнодорожную ветку построил Великолукский свиноводческий комплекс

19 ноября 2018 года, 09:57

Великолукский свиноводческий комплекс инвестировал в строительство более 1 км железной дороги в Невеле с целью обеспечения максимально эффективной работы крупнейшего на Северо-Западе Комбикормового завода, входящего в состав Великолукского агропромышленного холдинга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе холдинга.

Великолукский агропромышленный холдинг в рамках вертикально-интегрированный структуры осуществляет полный цикл производства.
Фото предоставлено пресс-службой Великолукского агропромышленного холдинга.

Наличие собственного кормопроизводства позволяет холдингу контролировать стоимость конечного продукта и гарантировать стабильно высокое качество мяса. Реализация данного проекта также дает широкие возможности для развития растениеводства - исходной точки в производстве высококачественного мяса, которая невозможна без освоения новых территорий, что не только улучшает природные и земельные ресурсы, но и создает дополнительные рабочие места для жителей сельских районов Псковской области. Увеличение суммарной площади обрабатываемых земельных угодий Псковской области за счет введения в севооборот площадей, которые не обрабатывались десятки лет является одной из одним из приоритетных направлений в работе Великолукского агропромышленного холдинга.

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