Новую железнодорожную ветку построил Великолукский свиноводческий комплекс

Великолукский свиноводческий комплекс инвестировал в строительство более 1 км железной дороги в Невеле с целью обеспечения максимально эффективной работы крупнейшего на Северо-Западе Комбикормового завода, входящего в состав Великолукского агропромышленного холдинга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе холдинга.

Наличие собственного кормопроизводства позволяет холдингу контролировать стоимость конечного продукта и гарантировать стабильно высокое качество мяса. Реализация данного проекта также дает широкие возможности для развития растениеводства - исходной точки в производстве высококачественного мяса, которая невозможна без освоения новых территорий, что не только улучшает природные и земельные ресурсы, но и создает дополнительные рабочие места для жителей сельских районов Псковской области. Увеличение суммарной площади обрабатываемых земельных угодий Псковской области за счет введения в севооборот площадей, которые не обрабатывались десятки лет является одной из одним из приоритетных направлений в работе Великолукского агропромышленного холдинга.