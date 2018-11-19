Зампрокурора Псковской области ждёт вопросы от жителей Пустошкинского района

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в конце ноябре организует личный прием граждан в прокуратуре Пустошкинского района по адресу: г. Пустошка, ул. Советская, д. 12а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 23 ноября 2018 года необходимо обратиться к прокурору Пустошкинского района Ириине Колчевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.