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Общество

Зампрокурора Псковской области ждёт вопросы от жителей Пустошкинского района

19 ноября 2018 года, 09:29

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в конце ноябре организует личный прием граждан в прокуратуре Пустошкинского района по адресу: г. Пустошка, ул. Советская, д. 12а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 23 ноября 2018 года необходимо обратиться к прокурору Пустошкинского района Ириине Колчевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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