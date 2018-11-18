Сотрудники МЧС напомнили жителям Псковской области, как пользоваться огнетушителем

Согласно статистике, большинство пожаров происходят в жилом секторе. Многие из них можно было предотвратить или ликвидировать в начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения.

В связи с этим, псковские спасатели в очередной раз опубликовали правила использования огнетушителя:

1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение;

2. Огнетушитель следует держать вертикально;

3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

- В доме, офисе и автомобиле следует иметь огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму. Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.