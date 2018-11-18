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Происшествия

Житель Пскова прикарманил в магазине чужой кошелёк и теперь ждёт суда

18 ноября 2018 года, 10:10

Жителю Пскова грозит два года тюрьмы за кражу кошелька в магазине. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что днем 29 октября этот мужчина находился в торговом зале сетевого магазина, расположенного на Крестовском шоссе в Пскове. Убедившись, что за нем никто не наблюдает, с витрины с хлебо-булочными изделиями, похитил кошелек с денежными средствами на сумму более 3000 рублей, по невнимательности оставленный потерпевшей.

За свой поступок мужчине предстоит ответить перед судом.

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