Житель Пскова прикарманил в магазине чужой кошелёк и теперь ждёт суда

Жителю Пскова грозит два года тюрьмы за кражу кошелька в магазине. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что днем 29 октября этот мужчина находился в торговом зале сетевого магазина, расположенного на Крестовском шоссе в Пскове. Убедившись, что за нем никто не наблюдает, с витрины с хлебо-булочными изделиями, похитил кошелек с денежными средствами на сумму более 3000 рублей, по невнимательности оставленный потерпевшей.

За свой поступок мужчине предстоит ответить перед судом.