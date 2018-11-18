Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Мошенница под видом сотрудника ЖКХ орудует на территории Пскова (ПРИМЕТЫ)

18 ноября 2018 года, 09:12

В Пскове неизвестная женщина под видом работницы одной из коммунальных служб ворует деньги у пенсионеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

15 ноября около 11 часов в квартиру пожилой псковички, проживающей в доме по улице Металлистов, зашла неизвестная гражданка. Она представилась работником коммунальной службы и сообщила, что пришла проверить исправность электросчетчиков. Якобы, необходимо произвести перерасчет оплаты. В ходе общения она старалась всячески отвлечь внимание хозяйки. А после ее ухода выяснилось, что из квартиры горожанки пропали 50 тысяч рублей.

17 ноября около 13 часов подобный случай был отмечен и в квартире на улице Вокзальной в Пскове. Здесь жертвой злоумышленницы стала другая пенсионерка. После визита незнакомки она лишилась 80 тысяч рублей.

Есть предположение, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. По сведениям, которыми располагает полиция, на вид подозреваемой около 45 лет. Она невысокого роста. Была одета в длинную светлую куртку, вязаную шапку. Волосы светлые, не исключено, что это парик. Может быть в очках и в темной одежде.

Если вам что-либо известно об этой гражданке, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Пскова прикарманил в магазине чужой кошелёк и теперь ждёт суда
Художник Сергей Семёнов организует в Пскове выставку в честь своего юбилея
«Псковпассажиравтотранс» опубликовал новые цены на проездные билеты
Синоптики обещают плюсовую температуру и мокрый снег в Псковской области 18 ноября
Участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник
Проект бюджета на 2019 год прошел публичные слушания
Полицейские и общественники поговорили с псковскими студентами о наркотиках
В Пскове выполнено 80% работ по ремонту дорожной сети
«Псковпассажиравтотранс» получил помощь из областного бюджета на выплату зарплаты сотрудникам

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить