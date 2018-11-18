«Псковпассажиравтотранс» опубликовал новые цены на проездные билеты

Произведены расчеты предполагаемой стоимости месячных проездных билетов для проезда на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
С 1 декабря она составит:
а) в городском общественном транспорте
общегражданский проездной билет - 1400 руб.
общегражданский проездной билет рабочего дня - 1050 руб.
проездной билет для студентов 950 - руб.
проездной билет для учащихся 850 - руб.
проездной билет для предприятий и организаций - 1900 руб.
б) в пригородном общественном транспорте
пригородные проездные I зона (зона действия 15 км) - 1400 руб.
пригородные проездные II зона (зона действия 30 км) - 2300 руб.
пригородные проездные III зона (зона действия свыше 30 км) - 3500 руб.
Стоимость разовой поездки в городском общественном транспорте Пскова с 10 ноября установлена в размере 25 рублей.
Стоимость социального месячного проездного билета для отдельных категорий граждан установлена постановлением администрации и составляет 700 рублей.
Месячные проездные билеты будут продаваться в кассах предприятия с 25 по 5 число включительно.
Месячные билеты для поездки в городском общественном транспорте Пскова можно также купить у кондукторов в автобусах. Пригородные проездные продаются только в кассах «Псковпассажиравтотранс».