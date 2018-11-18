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Общество

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал новые цены на проездные билеты

18 ноября 2018 года, 09:05

Произведены расчеты предполагаемой стоимости месячных проездных билетов для проезда на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 1 декабря она составит:

а) в городском общественном транспорте

общегражданский проездной билет - 1400 руб.

общегражданский проездной билет рабочего дня - 1050 руб.

проездной билет для студентов 950 - руб.

проездной билет для учащихся 850 - руб.

проездной билет для предприятий и организаций - 1900 руб.

б) в пригородном общественном транспорте

пригородные проездные I зона (зона действия 15 км) - 1400 руб.

пригородные проездные II зона (зона действия 30 км) - 2300 руб.

пригородные проездные III зона (зона действия свыше 30 км) - 3500 руб.

Стоимость разовой поездки в городском общественном транспорте Пскова с 10 ноября установлена в размере 25 рублей.

Стоимость социального месячного проездного билета для отдельных категорий граждан установлена постановлением администрации и составляет 700 рублей.

Месячные проездные билеты будут продаваться в кассах предприятия с 25 по 5 число включительно.

Месячные билеты для поездки в городском общественном транспорте Пскова можно также купить у кондукторов в автобусах. Пригородные проездные продаются только в кассах «Псковпассажиравтотранс».

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