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Общество

Участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник

17 ноября 2018 года, 10:45

17 ноября подразделения участковых уполномоченного органов внутренних дел отмечают 95 лет со дня основания. Как сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области, представляя на территории своего участка органы правопорядка, сотрудники этой службы ежедневно проводят работу по предупреждению правонарушений и преступлений, контролируют образ жизни ранее судимых, общественно опасных лиц и неблагополучных в социальном плане граждан.

Сегодня в подразделениях МВД России служат около 50 тысяч участковых уполномоченных полиции, которыми ежегодно раскрывается каждое четвертое преступление. Только в прошлом году участковыми раскрыто более 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 миллионов обращений граждан. На одного участкового в среднем приходится порядка 3 тысяч обслуживаемого населения, 120 подконтрольных лиц, практически 300 рассмотренных обращений граждан.

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