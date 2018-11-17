Проект бюджета на 2019 год прошел публичные слушания

16 ноября в Пскове состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов». Как сообщает пресс-служба администрации региона, в мероприятии приняли участие заместители губернатора Псковской области, руководители органов исполнительной власти, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, главы районов, представители политических партий, общественных организаций, жители области — всего порядка 115 человек.

С основными параметрами бюджета слушателей познакомила замгубернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова. Она отметила, что при формировании бюджета учитывались первоочередные приоритеты областной власти: соблюдение всех социальных обязательств и реализация национальных проектов по 12 направлениям «майского» Указа Президента РФ № 204. «Работа с федеральными министерствами продолжается, поэтому цифры бюджета претерпят изменения ко второму чтению законопроекта», — добавила Татьяна Баринова.

Доходы областного бюджета в 2019 году прогнозируются в размере 26,5 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят 18 млрд рублей. Безвозмездные поступления оцениваются в 8,4 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в 2019 году будут равны сумме в 28 млрд рублей. При этом 94,7% расходов будут направлены на финансирование 19 государственных программ, большая часть которых нацелены на повышение уровня и качества жизни населения: образование (более 6 млрд рублей), здравоохранение (более 5 млрд рублей), социальная политика (более 4,8 млрд рублей); а также развитие транспортной системы (более 4 млрд рублей) и сельского хозяйства (1,2 млрд рублей).

Дефицит областного бюджета составит 1,6 млрд рублей или 9% общего объема доходов.

Татьяна Баринова подчеркнула, что на сегодняшний день уже известно об объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые ранее не были учтены в проекте закона. Это субсидии на выплаты при рождении второго и последующих детей (415 млн рублей), межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы медицинских учреждений в населенных пунктах до 100 человек и от 100 до 2 тыс человек (более 700 млн рублей), субсидии на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет (более 600 млн рублей), средства на формирование комфортной городской среды (208 млн рублей). Кроме того, область получит дотации на повышение оплаты труда (506,5 млн), финансирование дорожной деятельности (1,6 млрд), на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (835 млн) и прочие межбюджетные трансферты на развитие образования, культуры и спорта (790 млн). «Общая сумма оценивается в 5,6 млрд рублей, но цифра еще не окончательная», — заметила Татьяна Баринова.

Рассмотрение проекта закона об областном бюджете продолжится на бюджетных консультациях Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с фракциями Псковского областного Собрания депутатов, а также на заседаниях комитетов ПОСД. Первое чтение документа состоится на ближайшей сессии ПОСД.



